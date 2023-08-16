Tranvía

Nueva líneaMassy > Évry-Courcouronnes

Ha comenzado el desarrollo de caminos ciclistas peatonales

Publicado el

A lo largo del recorrido entre Épinay-sur-Orge y Évry-Courcouronnes, el proyecto contempla el desarrollo de los llamados carriles "blandos", reservados exclusivamente para peatones y ciclistas.

Así, en Evry-Courcouronnes, Ris Orangis, Grigny y Viry-Châtillon, tras la finalización de la colocación de las vías, se ha podido iniciar el desarrollo de las vías blandas situadas a lo largo de las vías.

Descubre el progreso en fotos.

Desarrollo de carriles bici y peatonales en la Avenue des Pylônes en Viry-Chatillon
Desarrollo de caminos ciclistas y peatonales Chemin du Plessis en Grigny
Desarrollo de carriles bici y peatonales en la Avenida Ambroise Croizat en Ris-Orangis
Desarrollo de carriles ciclistas y peatonales a lo largo del Boulevard Schumann/Monnet en Evry-Courcouronnes