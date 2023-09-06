Lanzamiento del ensayo: ¡último paso antes de la puesta en marcha!

Tras las pruebas estáticas y dinámicas, el ensayo en seco comenzó el 11 de septiembre.

Para garantizar la seguridad de los pasajeros y de todos los usuarios que crucen el tranvía-tren, deben realizarse numerosas pruebas. Se desarrollan en 3 fases: estática, dinámica y ensayo técnico. Las pruebas se centran especialmente en la señalización, seguridad, catenaria, radio, herramientas de puestos de mando centralizados, accesibilidad y coordinación con otros modos de transporte (tren). No se puede permitir que los pasajeros suban a bordo durante estas pruebas.

El ensayo en seco es, en cierto modo, el ensayo general antes de la puesta en marcha del tranvía T12, programada para diciembre de 2023. Todos los trenes se han puesto en condiciones reales de tráfico desde el 11 de septiembre, parando en cada estación.

El ensayo en seco permite recrear las condiciones reales, lo que significa que el tranvía-tren realiza su viaje y para en cada estación según la frecuencia prevista en el momento de la puesta en marcha. Durante este periodo, los futuros pilotos también completan su formación. Por ejemplo, se pone a prueba la preparación de trenes, rutas, la implementación de interfaces con trenes, el inicio del servicio por agentes, etc.

También se simulan avería e incluso accidentes para asegurar que todos conozcan su papel y sepan cómo reaccionar. Al mismo tiempo, se presenta la solicitud de autorización para su puesta en servicio a la Prefectura. Cada fase es importante porque el tranvía-tren T12 circulará tanto por las vías de la red ferroviaria entre Massy y Épinay-sur-Orge como por las vías del tranvía en las zonas urbanas entre Épinay-sur-Orge y Évry-Courcouronnes, por lo que es un modo de transporte mixto cuya integración en el entorno urbano requiere una verificación escrupulosa. Esto garantiza viajes cómodos y seguros para todos.

Así, el ensayo en seco ofrece una valiosa oportunidad para identificar y resolver posibles problemas antes de la puesta en marcha. Los ingenieros pueden detectar anomalías o fallos y realizar los ajustes necesarios para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del tranvía-tren.

Estas operaciones requieren mayor precaución por parte de los residentes locales, especialmente en las carreteras y los cruces. Los semáforos en rojo o señales de stop que no se respetan, los cambios bruscos de dirección, los cruces de carril sin control previo son comportamientos arriesgados que deben prohibirse. Por la seguridad de todos: ¡nunca relajes tu vigilancia!