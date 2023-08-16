Tras varias etapas de construcción de los edificios, el andén del tranvía, la colocación de los raíles y el equipamiento, la construcción del taller-garaje y su equipamiento se completan por completo.

Situado en los municipios de Massy y Palaiseau, el taller-garaje de tranvías T12 es un edificio de 45.000 m² compuesto por numerosos espacios dedicados al mantenimiento, almacenamiento y limpieza de tranvías-trenes. Es una parte esencial del tranvía T12.

Este equipo esencial para el tranvía T12 sigue un enfoque ambiental fuerte.

Ahora completamente terminada, las llaves del sitio se confían al futuro operador de la línea: Transilien.

¡Descúbrelo en imágenes!