Épinay-sur-Orge en el corazón de la obra

Fecha de publicación: 17 de mayo de 2019

La obra del puente ferroviario se ha instalado durante unos días en el aparcamiento de la estación de Épinay-sur-Orge.

La primera fase de estos trabajos, que durará de abril a primavera de 2020, liderada por SNCF Réseau, consiste en construir un puente ferroviario. Esto permitirá que el andén exprés del tranvía 12 pase por debajo de las vías del RER C, y luego circule por estas vías al nivel del Chemin des Tourelles en Epinay-sur-Orge, y después la Rue des Rossays en Savigny-sur-Orge.

La instalación de esta estructura representa un verdadero desafío para los equipos exprés del Tranvía 12. De hecho, esta operación debe realizarse durante una interrupción del tráfico ferroviario; con una planificación programada, hablamos de una "operación de punzón".

La construcción de este puente ferroviario se lleva a cabo en varias fases:

Se realizan trabajos preparatorios antes de instalar la zona del terreno (desbroza, terraplenes).

El puente se construye en el lugar, junto a las vías del tren.

Este puente es luego empujado bajo las vías del tren durante una operación especial prevista para mayo de 2020. El tráfico ferroviario se interrumpirá para la finalización de estas obras.

Las siguientes fases hasta la puesta en marcha, dirigidas por Île-de-France Mobilités, estarán dedicadas al desarrollo del centro multimodal: instalación del andén, la estación exprés del tranvía 12, la estación de autobuses, accesos peatonales, especialmente los del barrio de Grand Vaux, el casillero de Véligo y el nuevo aparcamiento de 400 plazas.

Para llevar a cabo estas fases de los trabajos, se han eliminado plazas de aparcamiento. Para compensar, a partir de mayo y durante la duración de las obras está disponible un aparcamiento temporal de 141 plazas en las inmediaciones de la estación RER C.

Los propietarios del proyecto animan a los usuarios del aparcamiento a utilizar la red de autobuses durante las obras. Por ejemplo, la línea DM21, reforzada permanentemente por Île-de-France Mobilités, permite a los habitantes de Morsang-sur-Orge llegar a la estación RER C en Savigny-sur-Orge.