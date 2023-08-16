La obra del tranvía T12 te abre sus puertas.

Fecha de publicación: 12 de septiembre de 2019

La obra del tranvía T12 abre sus puertas el 12 de octubre, en la Ferme Neuve de Grigny, a partir de las 14:00. En el programa: visitas guiadas al lugar, actividades relacionadas con el proyecto para jóvenes y mayores. ¡Ven y únete a nosotros!

Haz un recorrido entre bastidores

Se ofrecen visitas guiadas para descubrir el otro lado de las empalizadas. Cada visita dura 45 minutos y será supervisada por miembros del equipo de tranvía T12. Estarás equipado con casco y chaleco. Debes ir con zapatos cerrados por motivos de seguridad. La visita está abierta a todos a partir de los 8 años. Los niños deben ir acompañados por un adulto.

Regístrate aquí y elige un horario horario. Para poder participar en la visita, es mejor estar en el punto de encuentro media hora antes de la hora de inicio de la visita.

Animaciones alrededor del proyecto

Durante toda la tarde, se ofrecerá entretenimiento tanto para niños como para adultos. Ven a conocer a Sylvain y Gimmy, los agentes locales que responderán todas tus preguntas sobre el trabajo y el proyecto. ¡Los niños podrán ponerse a colorear un gran fresco que representa la obra!