El futuro centro multimodal de Épinay-sur-Orge en imágenes

En Épinay-sur-Orge, el proyecto del tranvía T12 contempla la creación de un verdadero centro de intercambio destinado a mejorar el viaje.

Construido alrededor de la estación de tranvía T12, el intercambio facilitará el cambio de un medio de transporte a otro: coche, bicicleta, caminar o incluso el RER.

Para optimizar el tiempo de conexión entre el tranvía T12 y el RER C (estimado en 3 minutos), se alargarán los andenes actuales de la estación RER C y se construirán accesos con ascensores.

¡Más detalles en las fotos abajo!