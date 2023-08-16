¡Echemos un vistazo al evento de lanzamiento de las pruebas a lo largo de la línea!

El miércoles 7 de junio en Evry-Courcouronnes se lanzaron oficialmente pruebas dinámicas en toda la línea, en presencia de Marc Guillaume, prefecto de la región de Île-de-France y prefecto de París, François Durovray, presidente del Departamento de Essonne, propietarios del proyecto del tranvía T12 junto con Valérie Pécresse, presidenta de la región de Île-de-France y presidenta de Île-de-France Mobilités, Séverine Lepère, directora general de SNCF Réseau en Île-de-France y Sylvie Charles, directora de Transilien SNCF Voyageurs.

También estuvieron presentes los representantes electos del territorio: Stéphane Beaudet, alcalde de Évry-Courcouronnes, Nicolas Samsoen, alcalde de Massy, Grégoire de Lasteyrie, alcalde de Palaiseau, Christian Leclerc, alcalde de Champlan, Sandrine Gelot, alcaldesa de Longjumeau, Olivier Marchau, alcalde de Épinay-sur-Orge, Rafika Rezgui, alcaldesa de Chilly-Mazarin, Alexis Teillet, alcaldesa de Savigny-sur-Orge, Marianne Duranton, alcaldesa de Morsang-sur-Orge, Jean-Marie Vilain, alcalde de Viry-Chatillon, Philippe Rio, alcalde de Grigny, y finalmente Stéphane Raffalli, alcalde de Ris-Orangis

Descubre en imágenes este punto destacado del tranvía-tren T12.