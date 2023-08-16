El puesto de mando centralizado del tranvía T12

Para garantizar la circulación del tranvía T12 en condiciones de seguridad perfectas, se ha instalado un puesto de mando centralizado en el taller-garaje situado en los municipios de Massy y Palaiseau.

Su función principal es garantizar la gestión y regulación del tráfico, la asistencia a los conductores, la seguridad e información a los pasajeros, pero también la gestión de incidentes.

Además del tranvía T12, el puesto de mando funcionará las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para supervisar todas las intervenciones en la línea, incluidas las operaciones de mantenimiento de las vías.

La gestión del puesto de mando será realizada por una docena de personas: despachadores de tranvías T12, agentes dedicados a la información de pasajeros, operadores de seguridad y un supervisor.