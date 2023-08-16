El tranvía T12: un proyecto respetuoso con el medio ambiente

El proyecto del tranvía T12 ofrecerá un medio de transporte eficiente y limpio, preservando el medio ambiente tanto como sea posible.

Cuando se diseñó, se implementó el enfoque ERC, "evitar, reducir, compensar" para limitar los impactos medioambientales:

Reposicionamiento de los alojamientos del lugar para evitar impactos en el ranúnculo de flor pequeña

Conservación de 3.000 m² de púrpura en el lugar del taller-garaje Massy-Palaiseau

Limitar la tala de árboles a lo estrictamente necesario

Plantación de especies vegetales a lo largo del tranvía

Presencia de un ecólogo durante toda la duración del trabajo para garantizar la correcta aplicación de las medidas

Además, también se han tomado medidas de compensación en los emplazamientos de Port Courcel (Vigneux-sur-Seine) y Port-aux-Cerises (Draveil). Su objetivo es recrear mejores condiciones de vida y reproducción animal mediante múltiples desarrollos: praderas y zonas forestales, cajas de anidación, plantación de muchas especies de plantas o árboles, etc.

¡Descúbrelos en este informe!