Se instala el sistema de transmisión a bordo del tranvía T12

El STBS es una instalación dedicada a la señalización de tranvías. Se encuentra en varios puntos estratégicos de la línea: a nivel de la zona de desconexión entre la red ferroviaria y la red urbana, antes y después de los pasos a nivel y los pasos a nivel y carreteras.

Tiene varias funciones:

a nivel de la zona de desconexión situada en Épinay-sur-Orge, el STBS permite distinguir entre tranvías y trenes (TGV, RER, mercancías). Impide que los trenes accedan a la red urbana;

el STBS controla los cambios de aguja en las redes ferroviarias y urbanas para orientar el tranvía;

Controla las luces en los cruces de carreteras y el cierre de los pasos a nivel.

¿Cómo funciona?

Los tranvías son detectados por sensores (llamados loops) instalados en los raíles. Al pasar el tranvía, el circuito identifica que efectivamente es un tranvía. Si es así, envía una señal que luego se retransmite a los postes de señalización. Estos últimos envían la información de señalización al equipo instalado a lo largo de las vías.

Si no es un tranvía, no se emite señal.

La instalación del equipo STBS acaba de comenzar y continuará durante todo el verano. Este trabajo se realiza de noche.