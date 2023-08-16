El tranvía T12: ¡un tranvía como ningún otro!

El tranvía T12 tiene especificaciones técnicas que lo diferencian de los tranvías convencionales. Podrá circular tanto por las vías de la red ferroviaria nacional como por las vías de tranvía en zonas urbanas, lo que se denomina un "tranvía-tren".

Así, desde Massy hasta Épinay-sur-Orge, circulará por las vías actuales del RER C, que reemplazará hasta la estación de Petit Vaux. Entre Épinay-sur-Orge y Évry-Courcouronnes se crearán nuevas vías de tranvía.

Por tanto, este equipo tiene tanto las características de un tranvía (tamaño, aceleración, frenado) como las de un tren (velocidad máxima, equipamiento de seguridad a bordo).

El modelo elegido para el futuro tranvía T12 es el DUALIS, fabricado por Alstom.

Île-de-France Mobilités ha lanzado recientemente otros proyectos de tranvías-trenes. Tras la puesta en servicio del tranvía T11 en 2017 (entre Épinay-sur-Seine y Le Bourget), actualmente se están trabajando en el futuro tranvía T13 (entre Saint-Cyr-l'École y Saint-Germain-en-Laye), y la nueva rama del tranvía T4 (entre Gargan y Montfermeil) entró en servicio hasta la estación Arboretum el 14 de diciembre de 2019.



