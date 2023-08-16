Obras de desarrollo en la estación de Gravigny-Balizy
Publicado el
El tranvía T12 sustituirá al RER C entre Épinay-sur-Orge y Massy-Palaiseau.
Además, las estaciones y vías actuales del RER C se están adaptando para acomodar el futuro tranvía.
En la estación de Gravigny-Balizy, recientemente se han realizado trabajos.
¿Sus objetivos?
- La sustitución de los raíles para estandarizar todas las estaciones de la red ferroviaria
- La remodelación de los andenes de la estación, en particular su rebajada hasta el nivel del suelo del tranvía para facilitar el acceso a todos los usuarios
¡Descubre las imágenes de la obra!