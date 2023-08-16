Obras de desarrollo en la estación de Gravigny-Balizy

El tranvía T12 sustituirá al RER C entre Épinay-sur-Orge y Massy-Palaiseau.

Además, las estaciones y vías actuales del RER C se están adaptando para acomodar el futuro tranvía.

En la estación de Gravigny-Balizy, recientemente se han realizado trabajos.

¿Sus objetivos?

para estandarizar todas las estaciones de la red ferroviaria La remodelación de los andenes de la estación, en particular su rebajada hasta el nivel del suelo del tranvía para facilitar el acceso a todos los usuarios

¡Descubre las imágenes de la obra!