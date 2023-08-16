El tranvía T12, un éxito compartido
El tranvía T12 es el resultado de una colaboración entre Île-de-France Mobilités y SNCF, los dos propietarios del proyecto. Es posible gracias a la financiación del Estado, la región de Île-de-France y el departamento de Essonne.
Lee la entrevista conjunta con Éric Mauperon, jefe del Departamento de Proyectos de Superficie de la Zona 2 en Île-de-France Mobilités, y Arnaud Bucquet, director de operaciones en SNCF Réseau, donde se presenta el trabajo de coordinación realizado por ambos propietarios del proyecto para llevar a cabo el proyecto del tranvía T12.
¿Puede recordarnos el papel de cada propietario del proyecto en el contexto de este proyecto?
La SNCF es la autoridad contratante para las obras en el tramo ferroviario, entre Massy-Palaiseau y Épinay-sur-Orge (adaptación de las vías del tren, trabajos en las estaciones RER C, taller-garaje, edificios técnicos, etc.).
Île-de-France Mobilités es la autoridad contratante para las obras en la zona urbana, entre Épinay-sur-Orge y Évry-Courcouronnes (estructuras de ingeniería, sistema de transporte, desarrollos urbanos y paisajísticos, etc.). Financia el material rodante y la futura operación del tranvía T12. Île-de-France Mobilités es también la coordinadora del proyecto junto con los financiadores y partes interesadas del territorio
En términos concretos, ¿cómo coordinas tus intervenciones?
Se organizan reuniones mensuales entre los responsables del proyecto para supervisar el buen funcionamiento del proyecto y tomar las decisiones necesarias (gestión de calendarios, presupuesto, etc.). Se celebran más reuniones operativas semanalmente para organizar y planificar el trabajo con las empresas en el terreno. Y, más allá de estas reuniones, nos comunicamos a diario para supervisar la planificación de las áreas de construcción, en particular para coordinar nuestras intervenciones.
Nuestra coordinación se lleva a cabo principalmente en el sector de Épinay-sur-Orge / Savigny-sur-Orge, donde la SNCF realiza trabajos que son un requisito previo necesario para los de Île-de-France Mobilités (construcción del puente ferroviario, desarrollo de las vías del RER, traslado de las vías en la Rue des Rossays, etc.). Esto es aún más esencial para intercambiar datos técnicos y las distintas restricciones que deben respetarse para permitir la transición de vías férreas a vías urbanas, intentando al mismo tiempo limitar al máximo las molestias para los residentes locales.