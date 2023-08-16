El tranvía T12, un éxito compartido

El tranvía T12 es el resultado de una colaboración entre Île-de-France Mobilités y SNCF, los dos propietarios del proyecto. Es posible gracias a la financiación del Estado, la región de Île-de-France y el departamento de Essonne.

Lee la entrevista conjunta con Éric Mauperon, jefe del Departamento de Proyectos de Superficie de la Zona 2 en Île-de-France Mobilités, y Arnaud Bucquet, director de operaciones en SNCF Réseau, donde se presenta el trabajo de coordinación realizado por ambos propietarios del proyecto para llevar a cabo el proyecto del tranvía T12.