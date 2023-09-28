El tranvía-tren T12 accesible para todos

El T12 ha sido diseñado para ser 100% accesible para personas con movilidad reducida.

En la estación, como a bordo del tranvía-tren, la accesibilidad para todos ha sido considerada desde el inicio de su diseño.

Se han diseñado varios desarrollos para facilitar el acceso a este nuevo modo de transporte:

· Los trenes están equipados con puertas anchas y un piso bajo que permite el acceso directo desde el andén

· También se emitirán anuncios de audio y vídeo para los pasajeros.

· Asientos de acceso más fácil reservados para personas prioritarias.

· Espacios para sillas de ruedas, carritos, equipaje, etc.

· Y finalmente, la creación de rampas y ascensores para estaciones de difícil acceso.

El tranvía-tren T12 es un medio de transporte seguro y accesible para todos.