¡El tercer puente está en su sitio!

El tercer puente del tranvía T12, situado en Évry-Courcouronnes, fue inaugurado e instalado del 8 de junio al 10 de julio de 2020.

Tardaron 5 semanas en lograr esta nueva hazaña técnica. La culminación de la operación tuvo lugar durante las noches del 15 al 16 de junio, durante las cuales los equipos de tranvía T12 tomaron el puente sobre los 10 carriles de la autopista A6 y la N104.

Revive en imágenes esta operación única y espectacular