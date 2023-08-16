Un nuevo puente ferroviario en Massy

Tranvía

Fecha de publicación: 6 de agosto de 2019

El fin de semana del 10 de agosto de 2019, el puente ferroviario Massy-Europe será construido mediante una operación deslizante. Esta estructura está cofinanciada por el tren exprés Tranvía 12 y la ciudad de Massy.

FASE 1
En primer lugar, la estructura del puente ferroviario está construida sobre un derecho de paso cerca de las vías del tren.  Este trabajo dura aproximadamente un año.

FASE 2
A continuación, se debe retirar la vía del tren, excavar y poner tierra el terraplén para crear el paso bajo las vías.

FASE 3
La estructura del puente ferroviario está siendo trasladada a su ubicación final. Posteriormente se reinstalaron las vías del tren. ¡Esta operación (fases 2 y 3) se realiza en 72 horas como máximo.

Durante esta operación, el tráfico del RER C se interrumpe temporalmente desde el sábado 9 de agosto hasta el lunes 12 de agosto. El tráfico se reanudará al inicio del servicio el martes por la mañana, 11 de agosto.

Construcción del puente ferroviario en Massy
Vista de la estructura del puente ferroviario en Massy