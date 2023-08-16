Un nuevo puente ferroviario en Massy

Fecha de publicación: 6 de agosto de 2019

El fin de semana del 10 de agosto de 2019, el puente ferroviario Massy-Europe será construido mediante una operación deslizante. Esta estructura está cofinanciada por el tren exprés Tranvía 12 y la ciudad de Massy.

FASE 1

En primer lugar, la estructura del puente ferroviario está construida sobre un derecho de paso cerca de las vías del tren. Este trabajo dura aproximadamente un año.

FASE 2

A continuación, se debe retirar la vía del tren, excavar y poner tierra el terraplén para crear el paso bajo las vías.

FASE 3

La estructura del puente ferroviario está siendo trasladada a su ubicación final. Posteriormente se reinstalaron las vías del tren. ¡Esta operación (fases 2 y 3) se realiza en 72 horas como máximo.

Durante esta operación, el tráfico del RER C se interrumpe temporalmente desde el sábado 9 de agosto hasta el lunes 12 de agosto. El tráfico se reanudará al inicio del servicio el martes por la mañana, 11 de agosto.