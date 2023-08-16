Talleres de concienciación sobre seguridad organizados por el equipo T12 Tranvía-tren desde el inicio de las pruebas

El equipo local del tranvía T12 fue a reunirse con los estudiantes de varias escuelas primarias y colegios situados cerca de la ruta.

El objetivo de estos talleres es concienciar a los jóvenes de Essonne sobre las cosas adecuadas que deben hacer antes de la llegada del nuevo tranvía T12 a su ciudad.

Gracias a estos momentos de intercambio, los estudiantes pudieron aprender más sobre este medio de transporte, así como sobre las numerosas normas de seguridad a adoptar, especialmente durante el periodo de prueba.