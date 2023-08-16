Los principales hitos del año 2022

Tras un año 2020 marcado por el inicio de las obras con la construcción de varias estructuras de ingeniería importantes, y en 2021 que permitió que el tranvía tomara forma con la construcción del andén y la colocación de las primeras vías, el año 2022 dará paso gradualmente a trabajos urbanos y de paisajismo.

EN LA RED URBANA (entre Épinay-sur-Orge y Évry-Courcouronnes)

La construcción del muro de contención (MS06) en Morsang-sur-Orge

Actualmente en marcha, finalizará en marzo de 2022.

La realización de la plataforma

Los últimos tramos del andén se construirán a lo largo de la rue des Rossays en Savigny-sur-Orge y a lo largo de la A6 entre Morsang-sur-Orge y Viry-Chatillon. Se espera que los trabajos finalicen en julio de 2022.

En el resto de la ruta urbana, el andén del tranvía ya ha sido completado.

Colocación de las vías

En 2022, la colocación de las vías continuará y se finalizará a lo largo de toda la línea urbana, en particular en Épinay-sur-Orge, Savigny-sur-Orge, Morsang-sur-Orge y Ris-Orangis. En las demás ciudades, ya se han tendido más de 14 km de vías.

Colocación de la superficie de la vía

Esta etapa comenzó en 2021, cuando se colocaron las vías. Continúa en 2022 en las localidades de Savigny-sur-Orge, Morsang-sur-Orge, Grigny y Ris-Orangis.

La construcción de un puente a lo largo del Yvette en Épinay-sur-Orge

A nivel del pasaje arqueado sobre el Yvette, se construirá un puente entre mayo y noviembre de 2022. Esto permitirá hacer el camino más seguro para los peatones que lo utilizen.

La apertura del enlace con el distrito de Grand Vaux

Actualmente en desarrollo, el camino ciclista-peatonal que pasa por debajo de las vías del RER C debería entrar en servicio en la primavera de 2022.

Obras viales y desarrollo urbano

Este trabajo se refiere a los desarrollos realizados a lo largo de la futura línea de tranvía: reparación de calles y aceras, señalización, señalización vial, desarrollo de carriles bici y peatonales, etc.

Estas operaciones, que ya han comenzado en varias ciudades a lo largo de la ruta, continuarán a lo largo del año.

Plantaciones

Las primeras plantaciones tuvieron lugar a finales de 2021. Continuarán hasta la primavera de 2022 en Viry-Chatillon, Grigny, Ris-Orangis y Évry-Courcouronnes.

EN LA RED FERROVIARIA (entre Massy y Epinay-sur-Orge)

La construcción de nuevas estaciones

En la red ferroviaria se construirán dos nuevas estaciones.

Primero, la estación Massy Europe: los trabajos de ingeniería civil han avanzado significativamente y deberían estar terminados a finales de mayo de 2022. Para la primavera, se instalarán los mástiles de iluminación en los muelles y los muelles estarán revestidos.

Además, se acelerará la construcción de la estación de Champlan. A finales de febrero se instalará el paso subterráneo de la estación y se crearán los ascensores y tolvas para escaleras. En primavera, se desmontarán los cables eléctricos de la iluminación y se instalarán los mástiles de iluminación. El recubrimiento de las plataformas se realizará en mayo, lo que marcará el final de los trabajos de ingeniería civil.

Adaptación de emisoras existentes

Los trabajos para transformar las estaciones de Massy-Palaiseau, Longjumeau y Chilly-Mazarin en una estación deberían completarse a finales de febrero.

En Petit Vaux, la obra avanza; La segunda estructura para los ascensores aún está por instalarse.

En Gravigny Balizy comenzarán los trabajos para poner los muelles a nivel estándar.

El taller-garaje

En 2021, el taller del garaje ha avanzado significativamente con la construcción de las distintas partes que lo componen (taller, vías exteriores, estación de servicio), la conexión de las vías del tren, etc. El equipo está entrando ahora en una fase de finalización (pruebas de señalización, pruebas dinámicas) que debería completarse en la primavera de 2022.

Equipamiento dedicado al tráfico

El año 2022 estará marcado por la instalación de equipos dedicados al tráfico de tranvías en toda la línea. En términos concretos, esta nueva fase del proyecto consiste en instalar los sistemas de transmisión entre los trenes y la infraestructura para controlar los cambios y semáforos de los pasos a nivel.