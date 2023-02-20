Trabajo en la rotonda del Tratado de Roma en Évry-Courcouronnes (febrero de 2021)
Como parte de la construcción del tranvía T12, se están llevando a cabo trabajos de remodelación de la carretera en la rotonda del Tratado de Roma en Évry-Courcouronnes. Provocan cambios temporales en el tráfico.
- ¿Qué trabajo hay que hacer?
Se llevan a cabo diversas operaciones:
- Planeado de carreteras
- Obras y redes de estructuras pavimentadas
- Producción de asfalto
Su objetivo es preparar el desarrollo del futuro cruce gestionado por semáforos, que sustituirá la rotonda actual y permitirá la circulación del tranvía T12.
- ¿Cuándo se realiza el trabajo?
Esta obra tendrá lugar entre el 22 y el 26 de febrero.
- ¿Qué cambia esto?
Desde el lunes 22 de febrero a las 8:00 hasta el viernes 26 de febrero a las 17:00, las obras darán lugar a los siguientes cambios de tráfico:
- Cierre del tramo de la Avenue de l'Orme en Martin situado entre el Boulevard Jean Monnet y la Rue Jean Mermoz
- Cierre del bulevar Robert Schuman
- Cierre de la Avenida Pierre Bérégovoy
Además, las rampas de salida de la N104 (interior y exterior) permanecerán cerradas hasta el 1 de marzo.
Se han establecido rutas de desviación.