Trabajo en la rotonda del Tratado de Roma en Évry-Courcouronnes (febrero de 2021)

Como parte de la construcción del tranvía T12, se están llevando a cabo trabajos de remodelación de la carretera en la rotonda del Tratado de Roma en Évry-Courcouronnes. Provocan cambios temporales en el tráfico.

¿Qué trabajo hay que hacer?

Se llevan a cabo diversas operaciones:

Planeado de carreteras

Obras y redes de estructuras pavimentadas

Producción de asfalto

Su objetivo es preparar el desarrollo del futuro cruce gestionado por semáforos, que sustituirá la rotonda actual y permitirá la circulación del tranvía T12.

¿Cuándo se realiza el trabajo?

Esta obra tendrá lugar entre el 22 y el 26 de febrero.

¿Qué cambia esto?

Desde el lunes 22 de febrero a las 8:00 hasta el viernes 26 de febrero a las 17:00, las obras darán lugar a los siguientes cambios de tráfico:

Cierre del tramo de la Avenue de l'Orme en Martin situado entre el Boulevard Jean Monnet y la Rue Jean Mermoz

Cierre del bulevar Robert Schuman

Cierre de la Avenida Pierre Bérégovoy

Además, las rampas de salida de la N104 (interior y exterior) permanecerán cerradas hasta el 1 de marzo.

Se han establecido rutas de desviación.