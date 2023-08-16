Trabajo alrededor de la Avenue du Commandant Barré (julio de 2019)

Fecha de publicación: 8 de julio de 2019

> ¿Qué trabajo hay que hacer?

Trabajo de saneamiento en las carreteras.

> ¿Cuánto tiempo tarda el trabajo?

Los trabajos comenzarán el 15 de julio de 2019 por un periodo de un mes.

> ¿Qué cambia esto?

– Cierre de la avenida desde la RD445 hasta el número 5 en ambas direcciones de tráfico (ver mapa más abajo). Se mantiene el acceso a la Best Drive y a los pabellones situados entre la avenida 1 y 5.

– Implementación de una ruta de desviación para la línea DM21b durante las obras. No hay impacto en la línea 420.