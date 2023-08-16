Trabajo en el centro de Évry-Courcouronnes (2020 – 2021)
Publicado el-
Actualizado el
> ¿Qué trabajo hay que hacer?
Las obras se llevarán a cabo en la Avenida Paul Delouvrier / Bulevar François Mitterrand en tres fases:
- Fase 1: Realización de trabajos preparatorios (demolición de las islas centrales, retirada del mobiliario urbano e instalación de
en lugar de una carretera, iluminación y luces temporales);
- Fase 2: trabajos en las calles y aceras del lado sur de la Avenida Paul Delouvrier y el Boulevard François
Mitterrand;
- Fase 3: trabajos en las calles y aceras del lado norte de la Avenida Paul Delouvrier y el Boulevard François
Mitterrand, construcción del andén del tranvía y construcción de la futura estación, tendido de raíles y
desarrollo de la carretera.
> ¿Cuánto tiempo tarda el trabajo?
- Fase 1: 1 mes de mayo a junio de 2020;
- fase 2: de junio a otoño de 2020;
- Fase 3: 1 año desde otoño de 2020.
> ¿Qué cambia esto?
- Reducción de carril en la Avenida Paul Delouvrier / Boulevard François Mitterrand: 2 x 2 carriles
con 1 carril en cada dirección;
- eliminación de algunas plazas de aparcamiento que se irán restaurando gradualmente
el progreso de la obra;
- Circulación de maquinaria de construcción en días laborables.