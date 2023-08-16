Trabajo en el centro de Évry-Courcouronnes (2020 – 2021)

> ¿Qué trabajo hay que hacer?

Las obras se llevarán a cabo en la Avenida Paul Delouvrier / Bulevar François Mitterrand en tres fases:

Fase 1: Realización de trabajos preparatorios (demolición de las islas centrales, retirada del mobiliario urbano e instalación de

en lugar de una carretera, iluminación y luces temporales);

Fase 2: trabajos en las calles y aceras del lado sur de la Avenida Paul Delouvrier y el Boulevard François

Mitterrand;

Fase 3: trabajos en las calles y aceras del lado norte de la Avenida Paul Delouvrier y el Boulevard François

Mitterrand, construcción del andén del tranvía y construcción de la futura estación, tendido de raíles y

desarrollo de la carretera.

> ¿Cuánto tiempo tarda el trabajo?

Fase 1: 1 mes de mayo a junio de 2020;

fase 2: de junio a otoño de 2020;

Fase 3: 1 año desde otoño de 2020.

> ¿Qué cambia esto?