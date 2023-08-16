Tranvía

Nueva líneaMassy > Évry-Courcouronnes

Trabajo en el centro de Évry-Courcouronnes (2020 – 2021)

> ¿Qué trabajo hay que hacer?

Las obras se llevarán a cabo en la Avenida Paul Delouvrier / Bulevar François Mitterrand en tres fases:

  • Fase 1: Realización de trabajos preparatorios (demolición de las islas centrales, retirada del mobiliario urbano e instalación de
    en lugar de una carretera, iluminación y luces temporales);
  • Fase 2: trabajos en las calles y aceras del lado sur de la Avenida Paul Delouvrier y el Boulevard François
    Mitterrand;
  • Fase 3: trabajos en las calles y aceras del lado norte de la Avenida Paul Delouvrier y el Boulevard François
    Mitterrand, construcción del andén del tranvía y construcción de la futura estación, tendido de raíles y
    desarrollo de la carretera.

> ¿Cuánto tiempo tarda el trabajo?

  • Fase 1: 1 mes de mayo a junio de 2020;
  • fase 2: de junio a otoño de 2020;
  • Fase 3: 1 año desde otoño de 2020.

> ¿Qué cambia esto?

  • Reducción de carril en la Avenida Paul Delouvrier / Boulevard François Mitterrand: 2 x 2 carriles
    con 1 carril en cada dirección;
  • eliminación de algunas plazas de aparcamiento que se irán restaurando gradualmente
    el progreso de la obra;
  • Circulación de maquinaria de construcción en días laborables.

Descarga la información del trabajo aquí

PDF

 -  739.4 KB