Trabajos de verano en Évry-Courcouronnes (julio / agosto 2021)
Publicado el
Como parte de la construcción del tranvía T12, las obras de carretera se llevarán a cabo en julio y agosto de 2021. Provocan cambios temporales en el tráfico.
> ¿Qué trabajo hay que hacer?
La obra pretende tender el pavimento de la Avenida Paul Delouvrier y el Bulevar François Mitterrand.
> ¿Cuándo se realiza el trabajo?
Este trabajo tendrá lugar durante los meses de julio y agosto de 2021.
> ¿Qué cambia esto?
El trabajo dará lugar a los siguientes cambios de tráfico:
– Del jueves 8 de julio al miércoles 18 de agosto de 2021: cierre de la salida 34 (hacia Évry-Centre) del interior de la N104.
– Del lunes 12 de julio al lunes 2 de agosto de 2021: cierre de la Avenida Paul Delouvrier entre la intersección Jean Mermoz/Bois Briard y la intersección de los Campos Elíseos (no incluida).
– Del lunes 2 de agosto al lunes 16 de agosto de 2021: cierre de la Avenida Paul Delouvrier entre el cruce Jean Mermoz/Bois Briard y el cruce de los Campos Elíseos (inclusive).
– Del lunes 16 de agosto al lunes 29 de agosto de 2021: cierre del Boulevard François Mitterrand entre el cruce con los Campos Elíseos y la rotonda de la estación RER (no incluido).
Durante este periodo, se establecen rutas de desvío y tus tiendas permanecen accesibles.
Todo el tráfico se restablecerá a finales de agosto de 2021.