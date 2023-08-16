Trabajos de verano en Évry-Courcouronnes (julio / agosto 2021)

Como parte de la construcción del tranvía T12, las obras de carretera se llevarán a cabo en julio y agosto de 2021. Provocan cambios temporales en el tráfico.

> ¿Qué trabajo hay que hacer?

La obra pretende tender el pavimento de la Avenida Paul Delouvrier y el Bulevar François Mitterrand.

> ¿Cuándo se realiza el trabajo?

Este trabajo tendrá lugar durante los meses de julio y agosto de 2021.

> ¿Qué cambia esto?

El trabajo dará lugar a los siguientes cambios de tráfico:

– Del jueves 8 de julio al miércoles 18 de agosto de 2021: cierre de la salida 34 (hacia Évry-Centre) del interior de la N104.

– Del lunes 12 de julio al lunes 2 de agosto de 2021: cierre de la Avenida Paul Delouvrier entre la intersección Jean Mermoz/Bois Briard y la intersección de los Campos Elíseos (no incluida).

– Del lunes 2 de agosto al lunes 16 de agosto de 2021: cierre de la Avenida Paul Delouvrier entre el cruce Jean Mermoz/Bois Briard y el cruce de los Campos Elíseos (inclusive).

– Del lunes 16 de agosto al lunes 29 de agosto de 2021: cierre del Boulevard François Mitterrand entre el cruce con los Campos Elíseos y la rotonda de la estación RER (no incluido).

Durante este periodo, se establecen rutas de desvío y tus tiendas permanecen accesibles.

Todo el tráfico se restablecerá a finales de agosto de 2021.