Continúan las obras de infraestructura

En toda la ruta, las obras de infraestructura ya están en marcha. Por ejemplo, en Morsang-sur-Orge, avanza la construcción de rampas que permiten al futuro tranvía T12 acceder a la estación elevada Parc du Château.

Las obras de infraestructura corresponden a todas las obras necesarias para la construcción de la línea de tranvía y el desarrollo urbano. El proyecto del tranvía T12 incluye varios:

la adaptación de las vías C del RER y la remodelación de las estaciones entre Massy y Petit Vaux;

la construcción del andén y el sistema de transporte entre Épinay-sur-Orge y Évry-Courcouronnes;

la construcción de puentes que permitían el paso del tranvía T12;

Trazado de la vía férrea: los raíles se colocarán sobre el andén;

la instalación de líneas aéreas de contacto que suministrarán electricidad al tranvía T12;

Distribución y equipamiento de las estaciones: se instalarán dispensadores de billetes de transporte y equipos (pantallas de información para pasajeros, bancos, contenedores) en las estaciones;

la plantación de árboles y otra vegetación alrededor del andén;

desarrollos urbanos.

Las obras de infraestructura también incluyen la creación del taller-garaje situado en los municipios de Massy y Palaiseau.

