Continúan las obras de infraestructura
Publicado el
En toda la ruta, las obras de infraestructura ya están en marcha. Por ejemplo, en Morsang-sur-Orge, avanza la construcción de rampas que permiten al futuro tranvía T12 acceder a la estación elevada Parc du Château.
Las obras de infraestructura corresponden a todas las obras necesarias para la construcción de la línea de tranvía y el desarrollo urbano. El proyecto del tranvía T12 incluye varios:
- la adaptación de las vías C del RER y la remodelación de las estaciones entre Massy y Petit Vaux;
- la construcción del andén y el sistema de transporte entre Épinay-sur-Orge y Évry-Courcouronnes;
- la construcción de puentes que permitían el paso del tranvía T12;
- Trazado de la vía férrea: los raíles se colocarán sobre el andén;
- la instalación de líneas aéreas de contacto que suministrarán electricidad al tranvía T12;
- Distribución y equipamiento de las estaciones: se instalarán dispensadores de billetes de transporte y equipos (pantallas de información para pasajeros, bancos, contenedores) en las estaciones;
- la plantación de árboles y otra vegetación alrededor del andén;
- desarrollos urbanos.
Las obras de infraestructura también incluyen la creación del taller-garaje situado en los municipios de Massy y Palaiseau.
Para saber más sobre la construcción del tranvía T12, descarga el folleto 2 del paquete informativo.