Trabajos en el cruce RD257 en Épinay-sur-Orge
Publicado el
En Épinay-sur-Orge, el tranvía T12 conectará con el RER C en la estación Épinay-sur-Orge.
Durante 2021 se llevarán a cabo varias operaciones a gran escala.
- Construcción del andén del tranvía: desde abril de 2021 hasta finales de diciembre, se está construyendo el andén del tranvía T12 en el tramo entre la línea secundaria y el puente ferroviario bajo las vías RER C. También se han instalado los raíles.
- Desarrollo del acceso al aparcamiento en el cruce de la RD257: desde enero de 2021 se han realizado trabajos relacionados con la reorganización de la red viaria.
- La creación de un sendero peatonal bajo las vías del RER C: para permitir el acceso directo entre el distrito de Grand Vaux y la futura estación Épinay-sur-Orge, se derribarán dos puentes ferroviarios sucesivos. Estarán reservados para peatones y ciclistas. Los trabajos comenzaron en noviembre de 2020 y continuarán hasta mediados de 2021.
- La creación de una cuenca de retención de agua: en marzo de 2021 se llevaron a cabo trabajos para crear una cuenca de retención. Este último estará situado bajo el aparcamiento, que ahora está cerrado y cuyas plazas de aparcamiento serán reconstituidas posteriormente.