Trabajo en la estación de Petit Vaux (abril de 2021)

¿Qué trabajo hay que hacer?

Renovación del paso a nivel / renovación de las vías / trabajos de señalización ferroviaria.

¿Cuándo se realizará el trabajo?

Desde el sábado 3 de abril a las 00:00 hasta el lunes 12 de abril, 05:00, 3 y 4 de abril (trabajo de día y de noche):

> Desmantelamiento del suelo del paso a nivel

> Sustitución de raíles, lastre y durmientes

> Instalación de postes para la futura señalización del tranvía

Del 5 al 9 de abril:

> Reanudación del perfil de la carretera en el paso a nivel (trabajo diurno)

> Sustitución de raíles, lastre y durmientes (trabajo nocturno)

> Los trenes circularán durante el día

10 y 11 de abril (trabajo de día y de noche):

> Sustitución de raíles, lastre y durmientes en la estación de Petit Vaux

> Finalización de los trabajos en el paso a nivel

> Instalación de postes para la futura señalización del tranvía

¿Qué cambia esto?

> No hubo tráfico rodado (coches y motocicletas) durante todo el periodo

> Tráfico peatonal permitido solo del lunes 5 al viernes 9 de abril de 5:00 a medianoche

> No hay tráfico peatonal los fines de semana

Este trabajo provocará contaminación acústica.

Se establecerá un desvío por carretera durante el cierre del paso a nivel.