Trabajo en la estación de Petit Vaux (abril de 2021)
¿Qué trabajo hay que hacer?
Renovación del paso a nivel / renovación de las vías / trabajos de señalización ferroviaria.
- ¿Cuándo se realizará el trabajo?
Desde el sábado 3 de abril a las 00:00 hasta el lunes 12 de abril, 05:00, 3 y 4 de abril (trabajo de día y de noche):
> Desmantelamiento del suelo del paso a nivel
> Sustitución de raíles, lastre y durmientes
> Instalación de postes para la futura señalización del tranvía
Del 5 al 9 de abril:
> Reanudación del perfil de la carretera en el paso a nivel (trabajo diurno)
> Sustitución de raíles, lastre y durmientes (trabajo nocturno)
> Los trenes circularán durante el día
10 y 11 de abril (trabajo de día y de noche):
> Sustitución de raíles, lastre y durmientes en la estación de Petit Vaux
> Finalización de los trabajos en el paso a nivel
> Instalación de postes para la futura señalización del tranvía
- ¿Qué cambia esto?
> No hubo tráfico rodado (coches y motocicletas) durante todo el periodo
> Tráfico peatonal permitido solo del lunes 5 al viernes 9 de abril de 5:00 a medianoche
> No hay tráfico peatonal los fines de semana
Este trabajo provocará contaminación acústica.
Se establecerá un desvío por carretera durante el cierre del paso a nivel.