Trabajo en el RN441 en Ris-Orangis (octubre-noviembre 2020)

> ¿Qué trabajo hay que hacer?

Trabajos de restauración en la RN441 tras la señalización de los trabajos (instalación de señalización y dispositivos de seguridad, señalización vial, etc.).

> ¿Cuánto tiempo tarda el trabajo?

Desde el jueves 16 de octubre hasta el martes 3 de noviembre de 2020.

> ¿Qué cambia esto?

Durante toda la duración de las obras, la RN441 permanece cerrada entre la RD31 y la salida de la autopista A6 hacia Grigny y Viry-Chatillon.

Se planifica una ruta de desviación a través de la RD31, la RN7 y la RD310.