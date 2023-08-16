Trabajo en el RN441 en Ris-Orangis (octubre-noviembre 2020)
> ¿Qué trabajo hay que hacer?
Trabajos de restauración en la RN441 tras la señalización de los trabajos (instalación de señalización y dispositivos de seguridad, señalización vial, etc.).
> ¿Cuánto tiempo tarda el trabajo?
Desde el jueves 16 de octubre hasta el martes 3 de noviembre de 2020.
> ¿Qué cambia esto?
Durante toda la duración de las obras, la RN441 permanece cerrada entre la RD31 y la salida de la autopista A6 hacia Grigny y Viry-Chatillon.
Se planifica una ruta de desviación a través de la RD31, la RN7 y la RD310.