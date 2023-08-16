Obras en el aparcamiento del condominio ÉRABLE 2 en Viry-Chatillon (noviembre-diciembre 2019)

> ¿Qué trabajo hay que hacer?

Demolición de las cajas situadas en el aparcamiento del condominio ÉRABLE 2 y remodelación de los aparcamientos de los copropietarios de los edificios del complejo inmobiliario ÉRABLE 2 (votada en la asamblea general de los copropietarios el 13 de junio de 2019).

> ¿Cuáles son las etapas del trabajo?

1 . Demolición de las cajas.

2. Construcción de la primera parte del nuevo aparcamiento, es decir, 48 plazas, para finales de 2019. El acceso a estos espacios será temporalmente por la Rue de La Rochefoucauld.

3. Las demás fases de la construcción del aparcamiento serán objeto de información específica sobre el trabajo.

> ¿Cuánto tiempo tarda el trabajo?

Fases 1 y 2: dos meses desde principios de noviembre de 2019.

> ¿Qué cambia esto?

Durante toda la duración de las obras de remodelación del aparcamiento, se mantendrá el máximo número de plazas para los habitantes. El trabajo no tendrá impacto en el tráfico de coches.

Os aseguramos nuestro deseo de reducir la interrupción en la vida de vuestro barrio tanto como sea posible y os agradecemos vuestra comprensión.