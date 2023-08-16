¡Participa en las visitas guiadas por la ruta de tranvía T12 organizadas este verano!

El verano es sinónimo de caminar y ¿qué mejor manera que caminar con nuestros agentes locales Patrice y Didier, por la ruta T12?

Estas caminatas organizadas te permitirán descubrir las nuevas estaciones del tranvía-tren T12, que ahora forman parte de tu entorno, y debatir sobre la llegada de este nuevo modo de transporte de Essonne.

El equipo del proyecto estará encantado de compartir contigo estos momentos de intercambio y convivencia.

No dudes en contactarnos por correo electrónico en [email protected] si deseas participar en nuestras visitas.