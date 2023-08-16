Desde Massy Palaiseau hasta Petit Vaux, ¡comienzan las dinámicas pruebas nocturnas!

¿El objetivo de estas pruebas? Asegura la interacción perfecta entre la infraestructura y los cambios y cruces.

Para ello, se ponen en circulación algunos trenes en pequeños tramos de la ruta para realizar una serie de pruebas (suministro eléctrico, sistema de frenos y funcionamiento de cruces, pasos a nivel y señalización ligera, etc.).

Los trenes circulan por primera vez de noche durante las interrupciones del tráfico del RER C. Las pruebas dinámicas diurnas comenzarán a finales de febrero.