¡M-1 para el tranvía-tren T12!

¡Con gran alegría os invitamos el 9 de diciembre a celebrar la inauguración de la línea de tranvía T12!

Tras varios años de trabajo, por fin ha llegado el momento de descubrir este nuevo medio de transporte, que no solo facilitará nuestro desplazamiento, sino que también contribuirá a hacer la ciudad más verde y accesible para todos.

Con familia, solos o con amigos, puedes embarcar en los trenes T12 el sábado 9 de diciembre por la tarde en vista previa.

También se ofrecerá entretenimiento a lo largo de la línea.

El servicio comercial está programado para el día siguiente, domingo 10 de diciembre, a partir de las 5:00 a.m.