El tranvía T12 al servicio del medio ambiente

Un modo de transporte público limpio y ecológico, el tranvía T12 tiene un enfoque ambiental fuerte.

El paisajismo realizado en torno al proyecto del tranvía T12 tiene como objetivo crear un cinturón verde a lo largo de toda la zona urbana de la ruta. El andén del tranvía T12 estará principalmente plantado con sedum o césped. El sedum es una planta que consume poca agua y es fácil de cuidar. Se utilizará en zonas inaccesibles para peatones, mientras que el césped se utilizará en el resto del andén.

Además, en el centro de ocio de Port-aux-Cerises, situado en los municipios de Draveil y Vigneux-sur-Seine, se están llevando a cabo trabajos para restaurar 15 hectáreas de vegetación.

¿Su objetivo? Compensar cualquier impacto provocado por las obras para preservar la fauna y flora presentes en el lugar (parcelas de Port Courcel y Les Mousseaux).

Este sitio fue elegido por varias razones:

Su proximidad a los lugares afectados (menos de 5 km);

La acumulación de los diferentes tipos de compensación que permite: es un entorno boscoso, abierto y húmedo que permite una coherencia de las acciones realizadas;

La posibilidad de sensibilizar y acoger al público dentro de una estructura especializada;

La implementación de un proyecto de restauración ecológica en sitios desnaturalizados por acciones antropogénicas (almacenamiento de materiales/relleno).

¿LO SABÍAS?

El tranvía T12 es un medio de transporte ligero, que produce baja contaminación acústica, tanto en interiores como en exteriores. Los amortiguadores acústicos y el uso de materiales ligeros y aislantes permiten un nivel de ruido 5 decibelios inferior al generado por el tráfico de coches.