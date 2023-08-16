Conoce a Dino y Raphaël, Director de Operaciones e Ingeniero de Cuartel General

¡Nuestra serie dedicada a los comercios del tranvía T12 continúa!

En este nuevo episodio, Dino Vissault, Director de Operaciones, y Raphaël Barry, Ingeniero de Alta Calidad Ambiental, te llevan tras bambalinas del taller-garaje para el que trabajan a diario.

Ubicado en Massy, el taller-garaje se utiliza para el mantenimiento, almacenamiento y limpieza de tranvías-trenes. Las obras de construcción de este edificio ya han finalizado. Los equipos están trabajando ahora en su desarrollo.

Ver el episodio 3