¡Nuevo hito para el resort de Champlan!

A finales de febrero se dio un gran paso para el tranvía T12: el paso bajo las vías de la futura estación de Champlan se instaló en 53 horas exactas. Eventualmente permitirá el acceso a los muelles.

Tras la detención del tráfico del RER C el viernes por la tarde, se retiraron las vías del tren, luego se excavó y se aterrazaron el terraplén para permitir la instalación de la estructura del pasaje bajo las vías, compuesta por una docena de marcos de hormigón. Cada elemento, con un peso de unas treinta toneladas, se instaló durante la noche del sábado al domingo utilizando dos potentes grúas.

Las operaciones de relleno comenzaron en las primeras horas del domingo, seguidas por la reinstalación de los carriles y pruebas de tráfico. Un verdadero maratón para restablecer el tráfico del RER C a tiempo el lunes por la mañana.

¡Un repaso en vídeo sobre esta operación de puñetazos!