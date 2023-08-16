Tranvía

Nueva líneaMassy > Évry-Courcouronnes

¿Cuál es el estado de la obra?

Publicado el

Los equipos de tranvía T12 trabajan arduamente entre Évry-Courcouronnes y Épinay-sur-Orge para construir la futura línea de tranvía.

Poco a poco, el tranvía T12 va tomando forma:

  • Évry-Courcouronnes: se termina el andén del tranvía y continúa la colocación de las vías. Para finales del verano, todas las vías deberían estar tendidas en la ciudad. A esto le seguirán los trabajos finales de pavimentación de la carretera.

 

  • Ris-Orangis: los raíles ya son visibles en su última aparición en la Avenida Ambroise Croizat. Para el otoño, entre el Chemin du Rû de l'Ecoute s'il Pleut y la Avenue Joliot-Curie, las vías estarán completamente colocadas y hormigonadas.

 

  • Grigny: el andén está en construcción a nivel del Chemin du Plessis. Se espera que esté terminado a finales de agosto de 2021. Finalmente, la estación Ferme Neuve estará en el cruce de caminos entre el futuro T Zen 4 y el tranvía T12.

 

  • Viry-Chatillon: se están tendiendo las vías entre el cruce de caminos de la RD 445 y los Coteaux de l'Orge.

 

 

  • Savigny-sur-Orge: la obra se centra en la construcción del muro de contención a lo largo de la rue des Rossays. Actualmente se está realizando el hormigón. Los trabajos de relleno y cimentación del ferrocarril se están llevando a cabo de forma continua. Además, continúa la construcción del enlace ciclo-peatonal con el distrito de Grand Vaux.

 

  • Épinay-sur-Orge: continúan las obras de construcción en el andén del tranvía y han comenzado los trabajos de desarrollo de la RD 257 y la zona de desconexión entre el tren y el tranvía.
Construcción del enlace ciclopeato con el distrito de Grand Vaux
Construcción del muro de contención a lo largo del
Construcción del muro de contención a lo largo de la rue des Rossays en Savigny-sur-Orge
Construcción del muro de contención a lo largo del
Raíles instalados en la Avenue des Pylônes en Viry-Chatillon
Colocación de raíles en el cruce RD445 en Viry-Chatillon
Construcción del andén del Chemin du Plessis en Grigny
Colocación de las vías en la futura estación Ferme Neuve en Grigny
Colocación de las vías en la Avenue Ambroise Croizat en Ris-Orangis
Colocación de las vías en el puente que cruza el
Colocación de las vías en el centro de la ciudad de