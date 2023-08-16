¿Cuál es el estado de la obra?

Los equipos de tranvía T12 trabajan arduamente entre Évry-Courcouronnes y Épinay-sur-Orge para construir la futura línea de tranvía.

Poco a poco, el tranvía T12 va tomando forma:

Évry-Courcouronnes: se termina el andén del tranvía y continúa la colocación de las vías. Para finales del verano, todas las vías deberían estar tendidas en la ciudad. A esto le seguirán los trabajos finales de pavimentación de la carretera.

Ris-Orangis: los raíles ya son visibles en su última aparición en la Avenida Ambroise Croizat. Para el otoño, entre el Chemin du Rû de l'Ecoute s'il Pleut y la Avenue Joliot-Curie, las vías estarán completamente colocadas y hormigonadas.

Grigny: el andén está en construcción a nivel del Chemin du Plessis. Se espera que esté terminado a finales de agosto de 2021. Finalmente, la estación Ferme Neuve estará en el cruce de caminos entre el futuro T Zen 4 y el tranvía T12.

Viry-Chatillon: se están tendiendo las vías entre el cruce de caminos de la RD 445 y los Coteaux de l'Orge.

Morsang-sur-Orge: la construcción del muro de contención a lo largo de la A6 avanza. La colocación de las vías se llevará a cabo en 2022 tras las obras de la estructura de ingeniería.

Savigny-sur-Orge: la obra se centra en la construcción del muro de contención a lo largo de la rue des Rossays. Actualmente se está realizando el hormigón. Los trabajos de relleno y cimentación del ferrocarril se están llevando a cabo de forma continua. Además, continúa la construcción del enlace ciclo-peatonal con el distrito de Grand Vaux.