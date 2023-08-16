El tranvía-tren T12: un proyecto accesible para todos

Por el bien de la inclusión, nuestros equipos trabajan por la accesibilidad de las personas con movilidad reducida.

Las actividades que se ofrecen como parte del tranvía T12 están abiertas a todos.

Esto ocurrió durante la visita al taller del taller en Massy Palaiseau, con motivo de los Días del Patrimonio. Un grupo de personas sordas y con discapacidad auditiva pudo participar en este día gracias a un intérprete de lengua de signos.

Gracias a @Muriel HUYNH, intérprete de lengua de signos (i)LSF (Agencia de Intérpretes de Lengua de Signos), por permitir que las personas implicadas participaran en la visita.