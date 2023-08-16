Dos puentes lanzados, ¿y qué sigue?

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2019

Durante la noche y en pocas horas, se lanzaron dos puentes. ¿Pero sabías que la operación no termina ahí?

La instalación final de los dos puentes requiere unas semanas más de trabajo para:

Equipar los puentes, es decir, instalar las vías, barandillas, línea eléctrica y también barreras y elevaciones para evitar que los objetos caigan por la borda;

Pruebas de carga

Más adelante, durante la fase previa a la operación, se realizará tráfico de pasajeros en el puente.