¡El T12 llegará pronto!

El 10 de diciembre de 2023, el tranvía-tren T12 entrará en servicio en toda la línea. Podrás aprovechar esta nueva línea que conectará dos polos principales del Essonne

La puesta en marcha del tranvía-tren T12 mejorará la conexión entre el transporte y las ciudades en Essonne. Los residentes tendrán ahora acceso a un medio de transporte rápido, cómodo y versátil que conectará Evry-Courcouronnes con Massy-Palaiseau.

Penúltima fase: el ensayo

Hasta su puesta en servicio, el T12 continúa con su "ensayo general", una especie de ensayo general. Este paso crucial permite probar y optimizar todo el sistema. Todos los trenes han estado en condiciones reales de tráfico desde el 11 de septiembre. El recorrido en blanco permite recrear condiciones reales, lo que significa que el tranvía-tren realiza su trayecto y para en cada estación según la frecuencia prevista en el momento de la puesta en marcha.

Partidos

Un proyecto a gran escala, el tranvía T12 encarna el deseo de la región de fortalecer la red de transporte público en Île-de-France. Al conectar eficazmente dos grandes núcleos en Essonne, Massy y Évry-Courcouronnes, el T12 ofrecerá una alternativa al coche privado, facilitará la posibilidad de conexiones entre los diferentes modos de transporte (RER B, C y D, varias líneas de autobús y finalmente Tzen 4 y metro 18) y estimulará el desarrollo económico y urbano del territorio.

La experiencia del viajero

La T12 aporta muchos beneficios a los pasajeros y residentes de los municipios a lo largo de la ruta gracias a su frecuencia, medio de transporte y servicios. De hecho, el T12 es un "tranvía-tren", capaz de circular tanto por las vías de la red ferroviaria nacional, entre Massy y Épinay-sur-Orge, como por las vías del tranvía, en zonas urbanas, entre Épinay-sur-Orge y Évry-Courcouronnes. Esta particularidad le otorga las ventajas combinadas de estos dos modos de transporte. Fácilmente insertable en entornos urbanos, el tranvía-tren combina el confort y el rendimiento de los equipos utilizados en trenes con la flexibilidad de operación y recepción de los tranvías.

Los complejos, por otro lado, han sido diseñados para ofrecer una accesibilidad óptima, garantizando un acceso fácil para todos. Además, ahora están completamente equipados con zonas de asientos, refugios de cristal para protegerse de los elementos, iluminación constante para seguridad y puntos de emergencia para total tranquilidad. Estos resorts ofrecerán una experiencia de viaje agradable y cómoda. El T12 ha sido diseñado para adaptarse a su entorno.

Además, promueve la movilidad blanda ofreciendo nuevos espacios para los aficionados al ciclismo gracias a la creación de 6,5 kilómetros de carriles ciclistas y peatonales a lo largo de la ruta, entre Épinay-sur-Orge y Évry-Courcouronnes.

Precios y funcionamiento

Puedes comprar tu billete directamente en las terminales del resort seleccionando tu estación de salida y tu destino. El precio dependerá entonces del origen y destino. El tranvía-tren T12 también será accesible para todos los poseedores de un pase Navigo "para todos", tarifas reducidas y viaje gratuito, estudiantes de secundaria y bachillerato Imagine R.

La T12 funcionará de 5 a.m. a medianoche y, entre semana, un tranvía-tren cada 12 minutos en hora punta.

¡Desde el domingo 10 de diciembre, el T12 será tuyo!