Trabajos de integración para el tranvía T12 en Gravigny-Balizy (febrero de 2023)
¿Cuándo se realiza el trabajo?
Los trabajos tendrán lugar por la noche desde el lunes 27 de febrero hasta el viernes 3 de marzo de 2023.
¿Qué trabajo hay que hacer?
El trabajo consiste en desmontar el paso a nivel para estabilizar las vías del futuro tranvía-tren T12.
¿Cuáles serán las consecuencias?
- El tráfico por carretera se interrumpió durante todo el periodo,
- Implementación de dos desviamientos por carretera (véase el mapa arriba),
- Tráfico peatonal mantenido a través del metro,
- Circulación normal del RER C durante el día,
- La circulación del RER C se interrumpió a partir de las 22:00.