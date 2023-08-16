Trabajos de integración para el tranvía T12 en Gravigny-Balizy (febrero de 2023)

¿Cuándo se realiza el trabajo?

Los trabajos tendrán lugar por la noche desde el lunes 27 de febrero hasta el viernes 3 de marzo de 2023.

¿Qué trabajo hay que hacer?

El trabajo consiste en desmontar el paso a nivel para estabilizar las vías del futuro tranvía-tren T12.

¿Cuáles serán las consecuencias?

El tráfico por carretera se interrumpió durante todo el periodo,

Implementación de dos desviamientos por carretera (véase el mapa arriba),

Tráfico peatonal mantenido a través del metro,

Circulación normal del RER C durante el día,

La circulación del RER C se interrumpió a partir de las 22:00.

