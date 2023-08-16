¿Cuál es el estado de la obra?

Ya sean los tres puentes de cruce de la A6 (en Grigny, Ris-Orangis y Évry-Courcouronnes), los puentes ferroviarios de Massy y Épinay-sur-Orge, la estación aérea de Morsang-sur-Orge, los numerosos pilares (las rampas que permiten cruzar los puentes al tranvía) o los muros de contención, la construcción del tranvía T12 es de una complejidad poco común.

En Massy, la fase de construcción del taller-garaje ya ha terminado. Las obras continúan con el desarrollo del edificio (construcción de los andenes ferroviarios, instalación de postes eléctricos del tranvía, etc.).

Desde el verano de 2020, las estaciones C del RER han comenzado a adaptarse a la llegada del tranvía T12, con el desarrollo de las vías y andenes.

En Épinay-sur-Orge, el puente ferroviario que permitía que el tranvía T12 pasara bajo las vías fue demolido en tan solo 72 horas, entre el 21 y el 24 de mayo de 2020. En octubre se construyó un nuevo puente que permitía al tranvía T12 cruzar la RD257 y el Yvette. Los desarrollos continuarán hasta el verano de 2021.

En Savigny-sur-Orge, la construcción de un muro de contención temporal ha permitido consolidar el terraplén para desequilibrar las vías C del RER y liberar el espacio necesario para la construcción de las estructuras que soportarán el tranvía.

En Morsang-sur-Orge continúan las obras de construcción de la estación aérea. Tras la construcción del puente sobre la RD77, se está completando la estructura de la subestación eléctrica para el suministro del tranvía.

En Viry-Chatillon, los andenes continúan a lo largo de la autopista A6.

En Grigny, se están llevando a cabo trabajos de relleno, andén y saneamiento en el emplazamiento de la futura estación Ferme Neuve.

En Ris-Orangis, se están realizando trabajos en andenes en el sector de Ambroise Croizat y se están finalizando los monumentales pilares que permitirán al tranvía T12 alcanzar una altura de 15 metros para cruzar la A6.

En Évry-Courcouronnes, donde el tranvía T12 tendrá tres estaciones (Tratado de Roma, Bois Briard, Évry-Courcouronnes), los trabajos están en pleno apogeo. En junio se inauguró el tercer puente sobre la autopista A6 y la N104. En noviembre, comenzaron las obras en el andén de la estación Évry-Courcouronnes y los primeros raíles llegaron al Boulevard Jean Monnet.