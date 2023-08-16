Un repaso a la construcción del muro de contención a lo largo de la A6

Entre la estación Parc du Château en Morsang-sur-Orge y la estación Coteaux de l'Orge en Viry-Chatillon, el tranvía T12 circulará por la A6.

Para permitir su inserción, el área debe estar completamente en terrazas, lo que requiere la construcción de un muro de contención para estabilizar el terreno.

Un muro de contención para consolidar un terreno y hacerlo más resistente a la presión y, por tanto, al tráfico de una línea como el tranvía T12.

Para llevarlo a cabo, se requieren diferentes pasos:

La protección y el mantenimiento del terraplén

Anclaje de los cimientos del muro al suelo

Elevación del muro mediante hormigón

Una vez terminado el muro de contención, es posible construir el andén y tender las vías necesarias para la circulación segura del tranvía.

¡Un repaso al progreso de este proyecto a gran escala!