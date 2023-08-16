Un repaso al día de puertas abiertas del taller-garaje Massy-Palaiseau

En junio de 2022 se completó la construcción del taller-garaje del tranvía-tren T12, una oportunidad para que los equipos de tranvía-tren T12 invitaran al público a visitarlo.

El sábado 17 de septiembre, con motivo de los Días Europeos del Patrimonio, la SNCF, Île-de-France Mobilités y Transkeo abrieron sus puertas.

En total, nada menos que 120 visitantes pudieron descubrir este equipo, esencial para el funcionamiento de la nueva línea. Por la mañana, los financiadores y funcionarios electos del proyecto también participaron en la visita y elogiaron el trabajo de los equipos, recordando su vínculo con el proyecto.

¡Un repaso a este día en imágenes!