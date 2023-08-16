Un repaso a la implantación del enlace ciclo-peatonal con el distrito de Grand Vaux en Savigny-sur-Orge

Para permitir el acceso directo entre el distrito de Grand Vaux en Savigny-sur-Orge y la futura estación de Épinay-sur-Örge, se ha creado un carril peatonal para bicicletas que pasa por debajo de las vías del RER C en el cruce de la RD257.

Su objetivo es abrir este distrito y permitir a sus habitantes un mejor acceso al núcleo multimodal de Épinay-sur-Orge.

El trabajo para crear este enlace comenzó en noviembre de 2020. Los días 15 y 16 de mayo de 2021 tuvo lugar una operación esencial: el traslado de las estructuras.

¡Un repaso al progreso de este proyecto excepcional!