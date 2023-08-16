Reunión pública del 19 de enero: respuestas a tus preguntas

El miércoles 19 de enero, la ciudad de Épinay-sur-Orge y los equipos de tranvías T12 organizaron una reunión pública online para presentar los próximos trabajos y detallar los desarrollos previstos.

Fue una oportunidad para que los residentes hicieran sus preguntas:

¿Con qué frecuencia circulará el tranvía T12?

El tranvía T12 circulará cada 10 minutos en hora punta y cada 15/20 minutos en horas poco punta.

¿Cuánto tiempo llevará hacer Massy > Évry-Courcouronnes? Massy > Épinay-sur-Orge.

El tranvía T12 cubrirá todo su recorrido entre Massy y Évry-Courcouronnes en unos 39 minutos. Se tarda aproximadamente la mitad de ese tiempo en viajar desde Massy > Épinay-sur-Orge.

¿Cómo puedo contactar con agentes locales si mi problema está relacionado con la red ferroviaria?

Agentes locales se movilizan en la red urbana situada entre Epinay-sur-Orge y Evry-Courcouronnes. Sin embargo, siguen disponibles para solicitudes de retransmisión relacionadas con la red ferroviaria.

¿Cuándo estará abierto al público el paso entre Epinay y Grand Vaux?

Tras la construcción de la estructura de enlace para bicicletas y peatones, se están realizando las rampas de acceso, así como trabajos de paisajismo. El sendero peatonal para bicicletas debería entrar en servicio en la primavera de 2022.

Si tienes alguna pregunta sobre el tranvía T12, puedes consultar las preguntas frecuentes o contactar directamente con el equipo del proyecto a través del formulario.