Reunión pública de Gravigny-Balizy, miércoles 14 de septiembre

A partir del 19 de septiembre, la SNCF realizará trabajos de desarrollo de vías en la estación de Gravigny-Balizy para la inserción del tranvía-tren T12.

Para informar lo mejor posible a los vecinos, se celebrará una reunión informativa el miércoles 14 de septiembre a las 19:00 horas, en el restaurante escolar de la escuela primaria Balizy (2 rue des Templiers, Longjumeau).

El equipo de la SNCF del tranvía-tren T12 presentará este trabajo y responderá a todas sus preguntas.