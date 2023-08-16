¡Revive la jornada de puertas abiertas de la obra en fotos!

El sábado 12 de octubre, la obra del tranvía T12 abrió sus puertas al público, para deleite tanto de jóvenes como de mayores...

Organizado en dos partes, este día permitió a todos los participantes conocer mejor el proyecto y descubrir lo que ocurre entre bastidores de una manera divertida y amigable. ¡Un repaso a este día memorable en imágenes!

Una mañana dedicada a la visita del puente sobre la A6 en Grigny

El sábado por la mañana, los financiadores del proyecto, muchos cargos electos de las ciudades que atravesaron el tranvía T12, acompañados por los propietarios del proyecto, visitaron la obra del puente de la autopista A6 en Grigny, en presencia de Valérie Pécresse, presidenta de la región de Île-de-France y Île-de-France Mobilités. Entre ellos, Jean-Benoît Albertini, prefecto de Essonne, François Durovray, presidente del Departamento de Essonne, Guillaume Marbach de la SNCF y Philippe Rio, alcalde de Grigny, son la ciudad anfitriona de este evento.