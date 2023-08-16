Las estaciones de tranvía T12: un hito en la zona

En el tramo ferroviario, las estaciones existentes del RER C serán remodeladas en estaciones de tranvía.

La vía se elevará para que el escalón y el andén estén a la misma altura, garantizando la accesibilidad para todos los pasajeros. Para acomodar el nuevo material rodante más corto, se reducirá la longitud de los andenes.

El diseño de las estaciones, delgada y moderna, recuerda al mundo visual del transporte público gracias a su línea fluida que simboliza las líneas de la red. En el interior de las estaciones, el diseño unificará sus diferentes elementos como refugios, bancos o paneles de información para pasajeros.

Idénticas en todo el territorio, las estaciones de tranvía T12 se convertirán en hitos para sus habitantes.

Permitirán a los usuarios tener condiciones óptimas de comodidad:

• asientos y refugios de cristal para proteger contra el frío, la lluvia, el viento o el sol;

• Iluminación constante, agradable y tranquilizadora en todos los andenes. La elección será para iluminación de bajo consumo. Se instalará un detector de presencia para modular el brillo;

• un sistema de protección por vídeo y puntos de llamada de emergencia;

• Servicios para pasajeros como pantallas de información en tiempo real, venta de billetes, mapas de líneas.