¡Ha comenzado la colocación de las vías!

En toda la ruta, la construcción del tranvía T12 avanza rápidamente. En Viry-Chatillon y Évry-Courcouronnes, el proyecto ha alcanzado un hito simbólico con la colocación de las primeras vías.

El 6 de noviembre, un convoy excepcional procedente de Luxemburgo entregó los primeros raíles para equipar las vías del tranvía T12 en la red urbana.

Las primeras instalaciones tuvieron lugar en Viry-Chatillon, a nivel del RD445, así como en Évry-Courcouronnes, en el emplazamiento de la futura estación Traité de Rome, el boulevard Jean Monnet.

Los raíles se colocan sobre traviesas de hormigón, una solución elegida por su robustez y la longevidad que permite.

Esta técnica consiste en utilizar traviesas de hormigón de dos piezas para sostener los raíles. Una vez cuñados y alineados bajo el control de un topógrafo, los raíles quedan inmovilizados mediante el hormigón. Luego se ensamblan mediante soldaduras de termita, lo que permite una soldadura duradera resistente a sobrecargas e intensidades.

El conjunto se cubre entonces con la instalación de un recubrimiento vegetal, el sedum. Esta reforestación, que es fácil de mantener y requiere poco riego, refleja el compromiso del proyecto con una línea de transmisión respetuosa con el medio ambiente.

El verdificamiento de las vías del tranvía T12 forma parte de un proceso para recalificar el espacio urbano a lo largo de la ruta. También irá acompañado de plantación de árboles.

En Viry-Chatillon, que contará con dos estaciones de tranvía T12 (Amédée Gordini y Coteaux de l'Orge), las vías del ferrocarril se colocaron primero al norte del cruce de la RD445. Este tramo se realizó como prioridad para eliminar los cambios de tráfico lo antes posible. De hecho, dado que estas obras deben coexistir con el mantenimiento del tráfico de coches, requieren una organización cuidadosa para garantizar la seguridad de todos. Por ello, se llevan a cabo en varias fases sucesivas. Además de la colocación de las vías del tren, los trabajos incluyen la construcción del futuro camino en asfalto y la restauración directa de la carretera hacia el centro de Viry-Chattillon. En enero, se colocarán las vías en la Avenue des Sablons para unirse a las de la RD445. Este trabajo continuará hasta la primavera de 2021.

En Évry-Courcouronnes, los trabajos para tender las vías comenzaron a mediados de noviembre en la rotonda del Tratado de Roma en dirección al Boulevard Jean Monnet, junto al canal. Continuarán gradualmente hasta llegar al centro de Évry-Courcouronnes en la primavera de 2021.

Entre Épinay-sur-Orge y Évry-Courcouronnes, los raíles se instalarán a medida que avancen las obras de construcción del andén del tranvía. En su tramo ferroviario situado entre Massy y Épinay-sur-Orge, el tranvía T12 utilizará la red ferroviaria existente.