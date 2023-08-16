En toda la red urbana, la instalación de los postes de soporte para el suministro eléctrico se está acelerando
401. Este es el número de postes de suministro eléctrico para el tranvía T12 instalados a lo largo de la ruta en su zona urbana, es decir, entre Evry-Courcouronnes y Epinay-sur-Orge.
Con una altura de unos 10 metros, estos postes son elementos esenciales que soportarán los cables eléctricos que suministrarán al tranvía (1500 voltios de forma continua).
Con un diseño delgado y redondeado, estos postes han sido diseñados para cumplir con una inserción óptima de paisaje, en línea con las ambiciones del proyecto del tranvía T12.