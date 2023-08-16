Cierre de la rampa 7 de la autopista A6 hacia Viry-Chatillon Centre

Fecha de publicación: 8 de marzo de 2019

> ¿Qué trabajo hay que hacer?

Transformación del cruce entre la autopista A6 y la RD445 en un cruce de semáforos.

> ¿Cuáles son los pasos?

1) Cierre de la rampa al Centro Viry-Châtillon para instalar la zona de trabajo

2) Obras de carretera para la transformación en un cruce de semáforos

3) Construcción de la futura estación exprés del tranvía 12

> ¿Cuándo empieza el trabajo?

Lunes, 18 de marzo de 2019

> ¿Qué cambia esto?

El tráfico de coches ha sido modificado: se han establecido rutas alternativas para permitir llegar a La Grande Borne y Viry-Chatillon Centre (ver mapa abajo)

Te aseguramos nuestro deseo de reducir al máximo las interrupciones en tus viajes y te agradecemos tu comprensión.