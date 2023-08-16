¡Nueva disposición para la estación Gravigny-Balizy del futuro tranvía-tren T12!

Durante todo el mes de marzo, en la estación de Gravigny-Balizy, la SNCF está trabajando en las operaciones de desarrollo de accesibilidad así como en la renovación de los andenes.

Las obras comenzaron el pasado septiembre con la elevación de las vías para que, a largo plazo, el suelo del tranvía-tren estuviera a la misma altura que el andén, permitiendo así que las personas con movilidad reducida subieran al tranvía-tren T12 con total autonomía.

Este mes, las obras se centran en la renovación de los muelles: retirada de la superficie, recuperación de la estructura mediante refuerzo y hormigón, y luego la instalación de nuevos bordillos.

Al mismo tiempo, se construyeron 2 rampas de acceso (una en cada andén). Mejorarán la accesibilidad a los andenes para todos los pasajeros.

Para completar el desarrollo de la estación, en las próximas semanas se instalarán 2 refugios en los andenes.